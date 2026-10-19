🇺🇸🖕🇺🇦 Глава Госдепа заявил, что Зеленский врёт про ограничения доступа от США к разведданным и Старлинку 🤦‍♂️ ➖"Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему он говорит об этом СМИ.