Ученые обнаружили совершенно новый класс антибиотиков: почему это важно

Ученые открыли новый класс антибиотиков — Zosurabalpin (зозурабальпин), способный победить одного из самых смертоносных врагов современной медицины — карбапенем-резистентную Acinetobacter baumannii (Crab).
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