Си Цзиньпин: необходимо проложить путь к политическому решению украинского конфликта

Требуется объединить больше голосов, желающих добиться мира на Украине Нужно объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, а также проложить путь к политическому урегулированию кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии