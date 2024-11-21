Си Цзиньпин: необходимо проложить путь к политическому решению украинского конфликта

Требуется объединить больше голосов, желающих добиться мира на Украине Нужно объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, а также проложить путь к политическому урегулированию кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.