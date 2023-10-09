Аналитик Фролов: война в Израиле не станет вторым Судным днем для рынка нефти

РИАМО - 9 окт. Разгоревшийся военный конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС не станет вторым Судным днем для рынка нефти, сообщил РИАМО эксперт «ИнфоТЭК», замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии