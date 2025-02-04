В МИД России рассказали о возможных условиях и содержании переговоров по Украине

Москва готова к серьезным переговорам по конфликту на Украине, однако нужно решить юридические аспекты с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, и его указом о запрете проведения переговоров с российской стороной.
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