Товарищеские матчи. «Аксу» обыграл «Экибастуз»

Казахстанские клубы продолжают участвовать в товарищеских матчах. «Аксу» – «Экибастуз» – 2:1 Голы: Еркебулан Тунгышбаев, Мирас Турлыбек – Георгий Захаренко.
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