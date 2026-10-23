Аргументы недели Бюджетный парадокс: почему расходы на обучение иностранных студентов вызывают вопросы у российских налогоплательщиков Федеральная программа предоставления образовательных квот иностранным студентам является важным инструментом «мягкой силы» и укрепления международных связей России.
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