Посевной лунный календарь для огородников и садоводов на апрель 2024 года Ирэн ОрлонскаяВлияние фаз Луны на рост и развитие растений является неоспоримым, именно поэтому многие садоводы и огородники полагаются на посевные календари для успешного выращивания урожая.