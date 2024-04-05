Посевной лунный календарь для огородников и садоводов на апрель 2024 года Ирэн ОрлонскаяВлияние фаз Луны на рост и развитие растений является неоспоримым, именно поэтому многие садоводы и огородники полагаются на посевные календари для успешного выращивания урожая.
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