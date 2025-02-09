Omoda и Jaecoo выйдут на крупнейший рынок Европы с новыми кроссоверами

Успешно выпустив по одной модели на европейском рынке, китайские бренды Omoda и Jaecoo теперь планируют представить еще три кроссовера на одном из крупнейших авторынков — рынке Великобритании, и расширить свою дилерскую сеть до 130 центров, до конца ….