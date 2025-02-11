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Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за месяц

Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за месяц

Район Нагатинский Затон стал первым по подорожанию вторичного жилья в январе Рост цен на готовое жилье в январе в районах-лидерах не превысил 1%, оставаясь на уровне статистической погрешности В январе 2025 года среди районов Старой Москвы цена 1 кв.

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