Форвард "Спартака" Соболев признался, что при Абаскале в команде стали меньше материться

Форвард столичного "Спартака" Александр Соболев рассказал, что испанский наставник красно-белых Гильермо Абаскаль любит уделять внимание маленьким деталям в тренировочном процессе, например, таким как отказ от использования нецензурной лексики.
Форвард столичного "Спартака" Александр Соболев рассказал, что испанский наставник красно-белых Гильермо Абаскаль любит уделять внимание маленьким деталям в тренировочном процессе, например, таким как отказ от использования нецензурной лексики.
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