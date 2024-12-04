Трамп попросил прекратить одно из дел после помилования Байденом сына

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе по примеру решения действующего главы государства Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.
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