Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии, за счет чего он хочет победы Киева

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который призвал обеспечить победу Киева в конфликте, каким образом он хочет добиться результата на фоне неудач Украины.
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