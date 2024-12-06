Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии, за счет чего он хочет победы Киева

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который призвал обеспечить победу Киева в конфликте, каким образом он хочет добиться результата на фоне неудач Украины.