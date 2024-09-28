Китай и страны глобального Юга призвали к скорейшему урегулированию украинского кризиса

Сформированная Китаем и другими странами глобального Юга на платформе ООН инициатива «Друзья мира», призванная ускорить урегулирование украинского кризиса, преследует цель создания условий и атмосферы для прекращения огня и возобновления мирных переговоров, сообщил в субботу МИД КНР.