Делла Валле: Италия показала лицо разжигателя войны, запросив кредит на оружие

Правительство Италии продемонстрировало сущность разжигателя войны, направив ЕК запрос на получение кредита в рамках европейского механизма перевооружения SAFE, заявил депутат Европарламента от «Движения 5 звёзд» Данило Делла Валле.
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