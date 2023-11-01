Какой церковный праздник отмечают 2 ноября 2023 года: история Артемьева дня и Дмитриевской субботы Ирина Лысенко2 ноября 2023 года в календаре церковных праздников отмечаются два особенных события, которые заслуживают более детального рассмотрения.