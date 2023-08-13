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Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Это его решение

Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Это его решение

Как сказано в заявлении Итальянской федерации футбола, вчера поздно вечером Манчини сообщил о желании покинуть пост тренера сборной.

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