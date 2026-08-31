Расчеты «Гиацинтов» поразили пункт управления дронами под Харьковом

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотниками и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области.
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