👨🏻🚒 Скопление пожарных машин у психоневрологического интерната в Белогорске — это учения МЧС По легенде тренировки, пожар произошёл на втором этаже, «огнём» охвачено 44 квадратных метра.
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👨🏻🚒 Скопление пожарных машин у психоневрологического интерната в Белогорске — это учения МЧС По легенде тренировки, пожар произошёл на втором этаже, «огнём» охвачено 44 квадратных метра.