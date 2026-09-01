Сила в правде
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Сила в правде

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Расширяя горизонты

Расширяя горизонты

Беларусь, став полноправным членом ШОС в 2024 г., быстро превращается в одного из ключевых «усилителей» организации, добавляя ей то, чего ей объективно не хватало: промышленную мощность, логистическую инфраструктуру и европейское окно.

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