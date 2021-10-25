Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Ведь прививался небось, чтобы пример подать.Мэр Новосибирска ...
  • игорь поляков
    Раньше директоров заводов награждали за перевыполнение плана ,а страховщиков не слышал.Может кто подскажет за какие т...Генеральный дирек...
  • Виталий Данилов
    Умненькая потому, что защищала сотрудника правоохранительных органов, ему нужна серьезная поддержка.Защитившая «мошко...

17 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской области

17 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской области

 Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального ведомства Андрея Кулькова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх