17 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской области

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального ведомства Андрея Кулькова.