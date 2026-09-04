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Регионы России

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В Костромской области задержаны двое россиян за передачу сведений украинским спецслужбам

В Костромской области задержаны двое россиян за передачу сведений украинским спецслужбам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух жителей Костромской области, подозреваемых в государственной измене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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