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Бах об олимпийском перемирии: «Мы пытаемся объединить мир путем соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно»

«Церемония открытия Игр пройдет на Сене, решение об этом принято. При этом власти Франции рассматривают все сценарии и обновляют их ежедневно.

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