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Татар-информ

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Экс-конгрессмен США заявил, что продолжение конфликта на Украине ослабит Европу

Экс-конгрессмен США заявил, что продолжение конфликта на Украине ослабит Европу

Европейские страны, которые выступают за продолжение конфликта на Украине ради нанесения ущерба России, в результате лишь ослабят собственные экономические и политические позиции.

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