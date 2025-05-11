Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе проектов «Сила внимания»

Жители Нижегородской области могут принять участие в открытом конкурсе «Сила внимания». К участию приглашаются организации, реализующие проекты, которые направлены на создание комплексной системы заботы об уязвимых — людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации.