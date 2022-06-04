Курсанты и воспитанники военно-морских учреждений Владивостока проходят практику на боевых кораблях флота

Курсанты и воспитанники военно-морских учреждений Владивостока проходят практику на боевых кораблях флота

В ходе практики более 60 курсантов и воспитанников в составе экипажей под контролем опытных офицеров исполняют обязанности на первичных должностях по своим специальностям.

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