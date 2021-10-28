Александр Роджерс: Экологические страшилки и реальные угрозы

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Экологические страшилки и реальные угрозы В ООН есть такой чиновник как исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ТерентьевУ американцев ещё где - то "Ножки Буша" хранятся в неограниченном количестве, которых хватит на всю их энергетическую "перестройку", а пока они долларов напечатают трлн. десять и впарят всему миру, и продержатся на этом пару лет... А вот остальным я не завидую.Адольф ПешковА я лично с большим нетерпением жду, когда, наконец созреют все выпустники ЕГЭ, которых расселили в сельхозруководстве и начнут использовать на бескрайних российских просторах мечту академика Лысенко : Никакой генной инженерии, никаких химических удобрений. ТОЛЬКО СЕВООБОРОТ!!!! Вдохнуть аромат хлеба, ощютить неповторимый вкус вегетарианского борща из зелёной огородной массы !!. И никакие потепления и похолодания не нанесут нам ущерба.Владимир ТерентьевКуда газовую трубу протянем там и севооборот будет, хоть на Северный полюс! А всем остальным за 1200 долларов или закрываем краник!ЮТюрий томилинВообще-то ты про ЕГЭшников, а вот откуда взял ощЮтить. Так ты самый этот ЕГЭшник и есть. Так ты про себя то промолчи уж. Деятель- грамотейАдольф ПешковУдивляет всемирная глупость по поводу неприятия атомной энергетики. Самая экологически чистая, с самым высоким воспроизводством горючего.Наталья ДенисенкоВот только после 50 -летней эксплуатации-станцию следует закрывать--а это--огромная трата ресурсов-это ж не забор--а радиация.Я читала ==что на безопасное закрытие отработавшей свое атомной станции требуется ресурсов--сопоставимых по стоимости -30%--всей ее отдачи.Не считая даже средств-потраченных на ее постройку.БОБорис Осипов"Зеленая" энергетика большая афера Запада...Комментировать
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