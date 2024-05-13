Поздравляем с Юбилейным Днём Рождения прекрасного человека - Котоврасову Лидию Сергеевну !!!!! Пусть удача будет твоей верной спутницей, все цели будут достижимы, а каждый день дарит радость и отличное настроение! Я желаю тебе с каждым годом только хорошеть, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда любить то, что Ты делаешь !!! Будь невероятно счастлива и здорова , ведь это самое главное!Пусть Ангел хранитель всегда оберегает !!!!!🎂🎂🎂🥳🥳🥳💐💐💐🎈🎈🎈🎉🎉🎉.