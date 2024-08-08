Ripple обязали выплатить штраф в размере $125 млн за неправомерную продажу токенов XRP

Ripple обязали выплатить штраф в размере $125 млн за неправомерную продажу токенов XRPСудья Манхэттена обязал Ripple Labs выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США порядка $125 млн в виде штрафов по обвинениям в ненадлежащей продаже криптовалюты XRP, сообщает Reuters , ознакомившись с иском суда.