«Ман Сити» установит статую де Брюйне возле стадиона

Сегодня бельгийский полузащитник провел последний домашний матч за клуб. «Горожане» обыграли «Борнмут» в 37-м туре АПЛ.
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