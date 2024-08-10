«Россия навсегда в моем сердце». Аль-Аттия хочет вернуться на ралли «Шелковый путь»Шелковый путьПятикратный победитель «Дакар» Нассер Аль-Наттия рассказал о желании однажды вернуться в ралли-марафон «Шелковый путь».
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