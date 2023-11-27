В США начали отменять антироссийские санкции

Отказавшись от мер против компаний из России, Нью-Джерси создал прецедент как минимум для республиканских штатов Михаил Зубов На фото: губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.
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