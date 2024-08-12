Делаем настоящий бекон дома. Попробуйте раз и навсегда забудете о магазинном

Домашний бекон совершенно зря считается сложным, сделать его можно и на обычной кухне. Ароматное, нежное мясо получится в разы вкуснее магазинных аналогов: сочетание специй и правильный метод приготовления позволяют сохранить мясистость и плотность грудинки, а также придать ей насыщенный вкус.