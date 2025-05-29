Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обсудил с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским обновление образовательной инфраструктуры в регионе

<p> Рабочая встреча состоялась в среду, 28 мая, в Москве. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский затронули вопросы строительства и модернизации объектов образования в регионе.
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