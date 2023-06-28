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На СвЖД кто-то пытался устроить диверсию

На СвЖД кто-то пытался устроить диверсию

В Свердловской области зафиксирован неудачная попытка диверсии на железной дороге. Как сообщает тгканал Shot, в ночь на 27 июня неизвестный попытался устроить поджог батарейного шкафа на перегоне Сысерть-Мраморское в Полевском городском округе.

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