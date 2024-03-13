В Steam навсегда бесплатными стали сразу 10 игр на сумму 3500 руб. Есть проект с вы...

В Steam навсегда бесплатными стали сразу 10 игр на сумму 3500 руб. Есть проект с высоким рейтингом и тысячами отзывовВ цифровом магазине Steam навсегда бесплатными стали сразу десять игр, среди которых есть тайтлы с тысячами положительных отзывов.