Сенсация в Кремле: Россияне шокированы новыми инициативами о введении ‘сухого закона’ Юлия ЧелкановаВ последние дни российская общественность активно обсуждает неожиданное заявление, сделанное представителями Кремля.
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