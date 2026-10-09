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Американский Endeavor Catalyst привлек $320 млн: в портфеле три украинские компании

Американский Endeavor Catalyst привлек $320 млн: в портфеле три украинские компании

Endeavor Catalyst завершил формирование пятого венчурного фонда объемом $320 млн. В его портфеле представлены три компании украинского происхождения: Preply, Headway Inc.

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