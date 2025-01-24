Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 4,7

Виталий

Да и не так уж страшно, ка пишут. Когда жил на Камчатке, постоянно трясло с такой силой, привыкаешь. Разрушений быть не должно. В 1970 году в Дагестане трясло посильней, до 7 балов. Вот это другой разговор. Народ на улице ночевал, домой страшно было заходить. Благо, май был, не холодно.