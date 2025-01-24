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Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 4,7

Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на Камчатке.В главном управлении МЧС региона сообщили, что подземные толчки зафиксировали ночью 24 января.

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Комментарии
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Виталий
Да и не так уж страшно, ка пишут. Когда жил на Камчатке, постоянно трясло с такой силой, привыкаешь. Разрушений быть не должно. В 1970 году в Дагестане трясло посильней, до 7 балов. Вот это другой разговор. Народ на улице ночевал, домой страшно было заходить. Благо, май был, не холодно.
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