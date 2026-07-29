Ряд европейских лидеров лично заинтересован в продолжении украинского конфликта и использует любые информационные поводы, чтобы убедить население своих стран в необходимости дальнейшей поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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