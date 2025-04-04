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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба про «Адана Демирспор»: «Меня по беспределу не ставили. Всем позвонил – «все супер, ты топ». Начинаешь копаться, и у тебя две мысли: или это русофобия, или просто не нравлюсь»

– Был такой эпизод в Турции, когда я в «Адану» перешел, меня просто по беспределу не ставят, не ставят, не ставят.

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