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Царьград

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Сбой «Яндекса»: ростовчане ждут тройное такси и теряют деньги

Сбой «Яндекса»: ростовчане ждут тройное такси и теряют деньги

Ростовский водитель Вадим рассказал, что из-за октябрьского сбоя сервисов «Яндекса» к одному пассажиру могли одновременно приезжать три машины, а завершить заказ без клиента таксист мог только спустя определённое время.

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