В Перми на Компросе принудительно снесут три ларька

Из-за охранного статусом данного проспекта.Пермские приставы и краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия начали принудительно сносить ларьки с кофе и мороженым, расположенные вдоль Комсомольского проспекта.
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