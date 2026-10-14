Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, — Путин (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам кибербезопасности, подчеркнув особую актуальность защиты цифровой инфраструктуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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