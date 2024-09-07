В правительстве Украины произошли массовые перестановки, сняты с должности девять министров. Однако американский журналист Джексон Хинкл в беседе с РИА Новости предположил, что такое масштабное решение не могло быть принято без участия США.
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