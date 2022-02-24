На всей территории Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, начал действовать режим ЧП

Накануне Верховная Рада одобрила соответствующий указ президента. Режим ЧП будет действовать в течение 30 суток и предусматривает в том числе: -введение при необходимости особого режима въезда и выезда, -в случае необходимости ограничение движения транспорта и его осмотр, -усиление охраны стратегических объектов, -в случае необходимости введение комендантского часа, -запрет на забастовки и массовые мероприятия, -запрет на смену места жительства призывников, резервистов и военнобязанных без разрешения властей, -особые правила передачи информации через компьютерные сети и пользования средствами связи, -запрет на изготовление и распространение «информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.