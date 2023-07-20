Рогов: ВСУ готовятся захватить Запорожскую АЭС в конце июля

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лина любимцева

Вот СССР понастроил обезьянам "гранаты".... Эти твари теперь будут шантажировать абсолютно всем!! И атомной станцией, и каналом, и гидростанцией.... Хотя после развала СССР, САМИ, АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛИ...