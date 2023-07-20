Рогов: ВСУ готовятся захватить Запорожскую АЭС в конце июля

ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать Днепр и совершить операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в конце июля, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать Днепр и совершить операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в конце июля, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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