Дебаты в США. Трамп сводит счеты с Байденом, Харрис расставляет ловушки

В США состоялись дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. СМИ подсчитали, что в ходе дебатов Трамп восемь раз упомянул российского президента Владимира Путина, девять раз Россию и шесть Украину.
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