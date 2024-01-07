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Андрей Воробьев: владельцы котельной в Климовске, где произошла авария, скрылись

Андрей Воробьев: владельцы котельной в Климовске, где произошла авария, скрылись

РИАМО - 7 янв. Котельная в Климовске городского округа Подольск находится в ведении частников. При этом владельцы не выходят с властями на связь и скрылись, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
А как котельная стала частной?
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16 час.
Ленар Мухаметшин
Причем на территории режимного объекта?
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16 час.

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