Андрей Воробьев: владельцы котельной в Климовске, где произошла авария, скрылись

РИАМО - 7 янв. Котельная в Климовске городского округа Подольск находится в ведении частников. При этом владельцы не выходят с властями на связь и скрылись, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии