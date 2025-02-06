Калужским властям осталось 2 месяца, чтобы дать жилье всем ветеранам ВОВ

В федеральном Минстрое проверили списки ветеранов Великой Отечественной войны, до сих пор нуждающихся в жилье, и дали задание регионам обеспечить их квартирами до 1 апреляВ федеральном Минстрое проверили списки ветеранов Великой Отечественной войны, до сих пор нуждающихся в жилье, и дали задание регионам обеспечить их квартирами до 1 апреля.